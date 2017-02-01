瞎搞無助反恐 聯國秘書長批美禁穆斯林
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天嚴厲批評美國暫禁7個穆斯林國家旅客入境的舉措，指這類「盲目措施」不可能對反恐產生效用。
法新社報導，古特瑞斯表示，尋求加強邊界控制的國家，無法「藉任何與宗教、種族或國籍有關的歧視」達成目的。
古特瑞斯在首度對這項爭議措施發表的聲明中指出，這類歧視「引發廣泛焦慮與憤慨，反而可能幫助了那些我們想要對抗的恐怖組織，供其宣傳。」
美國總統川普27日簽署行政命令，暫停所有難民抵美120天、敘利亞難民無期限，並禁止來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門等7國的公民入境90天。
川普此舉引發各地示威及機場大亂，聯合國人權事務高級專員扎伊德‧拉阿德‧胡笙（Zeid bin Ra'ad Zeid al-Hussein）宣稱此舉不合法且「氣量狹小」。
古特瑞斯說：「不基於可靠情報的盲目措施往往無效，今日複雜的全球恐怖主義活動能繞過這類舉措」。（譯者：中央社陳亦偉）1060201
(中央社)
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