趙小蘭宣誓就任美國運輸部長
美國華裔趙小蘭昨(31)日下午5時左右在副總統麥克·彭斯的主持下宣誓就職聯邦運輸部長。趙小蘭成為美國第18任聯邦運輸部長(Sacretary of Transportation，相當於台灣的交通部長)，也是川普政府目前唯一的亞裔部長。
就職儀式在白宮艾森豪威爾行政大樓的副總統禮儀廳舉行。趙小蘭在丈夫麥康諾參議員和父親趙錫成的陪同下，參加宣誓就職儀式。彭斯首先致辭，稱讚趙小蘭作為移民家庭的成功故事；感謝她響應號召，為國服務，推進人民利益，包括在小布希政府中擔任8年勞工部長；相信她的領導力與經驗，能夠很好地履行聯邦運輸部長職責，監督美國對道路、橋樑、機場建設的歷史性投資。趙小蘭除肩負全美陸、海、空交通管理，也將奉命執行總統川普「擴大投資美國基礎建設」之重責大任，掌管逾一兆美元的開發項目。
趙小蘭的提名是31日中午在參議院投票獲得通過的。到目前為止，仍有多位川普提名的部長人選尚未獲得參議院批准，川普指責民主黨人進行阻撓。當天民主黨參議員就杯葛了對財政部長姆努欽和衛生部長普萊斯的任命投票。
(中時電子報)
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