川普新政惹議 迪士尼高層任顧問遭圍剿

我要評比

美國總統川普連串新政被各方圍剿，不過迪士尼執行長艾格（Bob Iger）卻獨排眾議，同意接受聘任，參與川普的策略與政策顧問委員會，引來批評聲浪。

網友批評艾格是個令人感到不適，且極可能損及品牌形象的人物，也有人推測他或許挺川普，更有人說艾格卑鄙並揚言要抵制迪士尼（Disney）。

面對各方非議，迪士尼至今不願回應，不過自1月20日川普就任後頒布連串新政，招致商界領袖的質疑與批評，但是迪士尼的高層卻相對低調甚至不發聲。

稍早，即去年12月間，川普籌組商業顧問委員會，艾格也欣然應允，其中包括在歐巴馬主政期間也受邀擔任顧問的前波音執行長麥納尼（Jim McNerney）和IBM執行長羅密提（Ginni Rometty）。

至於川普的策略與政策顧問委員會，預計將在本周召開首次會議。1060201

(中央社)