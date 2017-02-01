伊能靜穿親子裝獻吻 小哈利帥到讓人戀愛了

伊能靜曬兒上半臉，小哈利模樣相當帥氣。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜談到兒子的欣喜之情藏也藏不住。（圖／本報系資料照片）

伊能靜和前夫庾澄慶育有一子「小哈利」，2015年與大陸男星秦昊再婚後，隔年以47歲高齡生下女兒「小米粒」，有一子一女在身邊，讓伊能靜常在微博散發出滿滿幸福，由於伊能靜與庾澄慶重視小哈利的隱私，每次PO照都會遮住兒子長相，不過這回伊能靜曬出小哈利上半臉，模樣相當帥氣。

現年14歲的小哈利已從小男孩變為少男，在伊能靜日前曬出的照片中，看得出小哈利擁一雙長腿，拍起照來架式十足，而伊能靜昨晚則PO與小哈利穿親子外套，曬出兒子上半臉，伊能靜作勢親兒子臉頰還要墊腳，小哈利皮膚白皙、身材高挑，母子倆看起來就像姊弟，其中，小哈利更讓網友直誇好帥。

伊能靜平時除了分享照顧小米粒的育兒生活外，也不時曬出小哈利，大讚「媽媽真心覺得你好帥！」談到兒子的喜悅藏也藏不住。

(中時電子報)