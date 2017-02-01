黃藤籽酸滋味 山居民眾天然「渴樂」
南投縣信義鄉柳家梅園上月花季期間，偶有遊客在後山發現1種長有蛇鱗般外皮的怪異果實，用手機拍照請教農民，園主柳慶祥解釋說，其實那就是早期老師用來當教鞭的黃藤所結之果實，因滋味酸如青梅，被山民視為最天然的「渴樂」。
柳慶祥說，黃藤為傳統家具及手工藝品的好材料，1960至1970年代，因砍伐過度而難得一見，往後藤材多仰賴進口；最近10多年來，柳家梅園後山的牛稠坑林道沿線，成熟的老藤陸續重現，讓大家有機會再看到或嘗到這種山林原味。
黃藤屬棕櫚科莖蔓性藤本植物，多分布在低海拔到中海拔雜木林間，全株密生棘刺，莖材光滑又具可塑性，適宜彎曲或編織，常被用來製造家具或編製工藝品；早年夫子手持藤條當教鞭，「愛之深責之切」常讓頑皮或不讀書的孩童嚇破膽。
黃藤心可入菜，黃藤籽酸如梅，只要1小串，就足以讓大群人解渴；1960年代在日月潭山區出生、長大的王三昌、黃暋育、王清都說，黃藤籽的酸滋味，讓人回味無窮，是昔日山居民眾最佳零嘴。
(中時)
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