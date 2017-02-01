隱身大稻埕巷弄 衣戲院盼成服裝大平台

「讓衣戲院變成大稻埕服裝大平台」，負責人蘇光展說，製衣產業逐漸外移，成立衣戲院希望可提升大稻埕傳統布業，也讓服裝設計學子和民眾有學習處所，未來以創立品牌為方向。

提到大稻埕，許多人出現腦海中的是年貨大街和布料以及南北貨，但近年來，大稻埕逐漸蛻變，永樂市場周邊出現許多藝文空間和古色古香的現代咖啡廳，而隱身巷弄的「衣戲院」，離市場僅一巷之隔。

「衣戲院」負責人蘇光展說，原是從事服裝產業背後推手，在迪化街投入服裝產業超過25年，累計超過30萬款開發經驗，合作對象包含國內外紡織布料與服飾品牌業者。

他提到，傳統製衣產業外移，又面臨專業人力老化和對推動大稻程榮景的使命感，找到迪化街巷弄內老房子，並加以改造，建立新品牌「衣戲院」，希望可打造全新服裝暨空間品牌，以文創服飾為主題的平台，更是大稻埕的藝文沙龍、展演之地，未來會持續與在地布商結合交流，活絡迪化街布市。

至於為何取名「衣戲院」，蘇光展表示，就像他的工作室中牆面所寫「三分人、七分妝」，這是台語諺語，意思是人都要穿衣服出門，透過衣服也可間接展現自己魅力。

他提到品牌精神，就是要讓世界看見台灣的文創產業，並呈現城市文化特色，衣戲院專注在「文創展演與服裝的結合」，希望透過與電影、表演等與文創展演者跨界合作，設計製作展演服裝，並融合在地生活美學。

蘇光展舉例，像在台北舉辦的藝術表演，除可以在大稻埕「衣戲院」展出展演服飾的展出，結合周邊布料及副料產業，推出展演周邊商品甚至參與一日體驗活動，透過和在地產業合作，促進大稻埕加永樂商圈觀光人氣，發揮文創產業的加值效益。1060201

(中央社)