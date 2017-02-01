過年收假不憂鬱 現在開始計畫下趟旅行

農曆春節假期結束別失落，今年228還有4天連假，旅行業者表示，連假出國只剩零星機位，國內飯店業者也推出住房專案，要把旅客留在台灣。

即將告別6天春節假期，心還收不回來嗎？只要再請2天假，就可以再享受4天假期，特休不夠用也可以期待即將到來的228連假，計畫下一趟旅行就是現在。

雄獅旅遊總經理游國珍分析，國人越來越懂得提早計畫假期，今年228連假、清明連假的旅行團都已經賣得差不多，尤其是鄰近的日韓、港澳銷售成績最亮眼，只剩下特定日期的零星機位，預估今年業績可比去年同期多1成。

不想花大錢出國玩，小資族也可以考慮在國內輕旅行，雲朗觀光推出「請假有禮」專案，鼓勵旅客休長假，例如2、3日請假就可休10天；3月1、2、3日請3天假就可休9天，旅客若是在這些請假日入住，還可以享有住房優惠。

另外，晶華酒店集團旗下Just Sleep 捷絲旅品牌則和桌遊代理商合作，推出4天3夜環台桌遊住宿專案，任選全台各分館入住3晚只要8000元起，平均每晚3000元新台幣有找。

今年冬天來得晚，礁溪老爺溫泉飯店為了讓旅客有趟暖心之旅，在大廳打造4米高的老爺許願樹，鼓勵旅客許願、求御守，同時推出冬燦綻放溫暖住房專案，2天1夜1泊2食每人4600元起，讓旅人在寒冬中暖身也暖心。

到台中看展也是一個好去處，天成飯店集團旗下新品牌回行旅日前開始試營運，以回憶童趣為主題概念出發，分別和蛋黃哥、海賊王和吉卜力展合作，旅客搭配專案可以3899元入住，同時享有4張門票，最適合家庭出遊。1060201

(中央社)