開工求好運 神旺飯店教你吃啥好
年假過完了，不少公司行號今(2/1)天開始恢復上班，而開工求好運，各國有妙招。在台灣，人們會在大年初五開工日祭拜祈福，奉請財神，祈得好運勢。而盛行於日本關西地區的開運儀式，除了寺廟與神社的熱鬧祭典，更有在立春前一天、俗稱「節分」的日子，面對著該年「歲德神」所在方位，也就是「惠方」，大口吃下包著七種象徵福氣食材的「惠方卷」的趣味習俗。
為了讓大家認識日本的開運習俗，更為讓公司行號老闆或上班族在新的一年能有好的運勢，台北神旺大飯店館內「澄江」日本料理餐廳與日本同步，將於2月3日「節分」當天，推出象徵好運的「惠方卷」，每套480+10%，外帶則免收服務費)，邀請大家一起大口搶食整年好運氣。
日本「歲德神」所在的「惠方」，年年不同，據日本民間說法，今(2017)年「惠方」的方位在北北西方。至於流行於日本關西地區的開運美食「惠方卷」，其實就是裹入7種食材、象徵日本「七福神」加持的特色壽司卷。
至今日，「惠方卷」的食材內容雖已無固定，但最經典的仍是由鰻魚、蛋捲、香菇、魚鬆、小黃瓜、干瓢(葫蘆乾)，再加一款獨門配料的組合。澄江日本料理推出的「惠方卷」，即選用星鰻、玉子燒、煮漬香菇、鱈魚鬆、鮮黃瓜、干瓢、以及蟹味棒的道地好滋味。其中，餐廳特別選用肉質細緻的星鰻，以醬油、酒、糖等調味料慢煮入味，吸飽甘醇醬香的鬆軟鰻肉格外誘人食慾，而搭配食材的醋飯則是嚴選台灣知名越光米產區－二林的頂級當期鮮採新米，冷卻後食之，更顯Q彈口感與恰好的黏性，風味香甜，最適合製作高級壽司。
想要在節分當日獲得整年好運可不簡單！除了美食加持，還必須朝著該年的「惠方」，安安靜靜地將整個「惠方卷」完食，食用過程中，邊咀嚼邊在心中默禱祈福，更添節日料理食趣和新鮮感。開工也想學學日本人，祈求整年好運？不妨也來上一卷。
(工商)
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