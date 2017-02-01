川普提名高薩奇為聯邦最高法院大法官

我要評比

美國總統川普(左)在白宮宣佈提名高薩奇(中)為聯邦最高法院大法官，高薩奇的妻子露易絲(右)陪同出席這場記者會。(圖／美聯社）

美國總統川普正式宣佈懸缺已近一年的聯邦法院大法官提名人選，一如外界預期地提名49歲保守派法官高薩奇(Neil Gorsuch)出任，此項任命尚需經過參議院批准。

川普於台北時間周三早晨9時在白宮宣佈提名出任大法官的高薩奇，目前是美國聯邦第10巡迴上訴法庭法官，他的學歷輝煌，畢業於哥倫比亞大學、哈佛大學，並獲英國牛津大學的博士學位。

去年2月去世的大法官斯卡利亞(Antonin Scalia)是保守派，因此外界也預期此次提名保守派法官出任可能性較大。高薩奇的多項法律見解與斯卡利亞法官相似，由他接任其遺缺，基本維持現有大法官理念結構。

(中時電子報)