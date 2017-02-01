德經長：美國保護主義會讓大家都受傷

我要評比

德國經濟部長賽普利斯今天接受報紙專訪時表示，美國總統川普（Donald Trump）的政策「方向完全錯誤」，德、美兩個經濟體的成長和就業都會因為保護主義付出代價。

路透社報導，德國是貿易大國，出口占國內生產毛額（GDP）4成5。2015年德國最大貿易夥伴是美國，1961年來首度超越法國。

賽普利斯（Brigitte Zypries）接受「畫報」（Bild）訪問，被問到川普上任後率先做出的幾項政策決定時表示：「我們過去10天看到的景象讓人擔憂又難受，方向完全錯誤。」

賽普利斯指出，德國出口只有10%進入美國，60%是進入其他歐洲國家，但美國貿易採行保護主義還是「有害德國經濟，就業也會因此受到傷害」。

賽普利斯被問到德國政府打算如何反應時表示：「我們必須討論、討論、再討論，川普顯然打算執行的這種孤立主義政策讓大家都受傷，美國經濟也難倖免。」1060201

(中央社)