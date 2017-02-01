不離不棄蛇蠍女 謝依涵男友3年探視300次

謝依涵男友祝宜夆對她不離不棄，在她被收押的3年多裡探視超過300次。(本報資料照)

在2013年2月發生的八里雙屍案，犯嫌謝依涵在三度被判死後，更二審才獲改判無期徒刑，雖然這段時間都在死刑前徘徊遊走，但男朋友祝宜夆卻是不離不棄，在她被關押的三年多來，探視她超過300次。

謝依涵在八里雙屍案中殺害陳進福、張翠萍夫婦，男友祝宜夆一度也遭控共謀強盜殺人，在2015年不起訴確定。雖然因此案受到牽連，但祝宜夆仍是對謝依涵不離不棄。

今年1月11日，高院更二審對謝依涵作出判決，但謝依涵卻沒有出現在法庭上，《壹週刊》報導，謝依涵沒有到場就是因為在看守所等待祝宜夆的來到。

報導提到，祝宜夆在謝依涵被收押的1400多天中，探視她超過300次，有時明知見不到謝依涵，還是忍不住到看守所外，藉由所內傳出的合唱歌聲來懷念女友。

雖然謝依涵被稱為是「蛇蠍女」，但在提及祝宜夆時卻也忍不住卸下心防，報導指出謝依涵在接受心理鑑定時，訪談者台大心理系助理教授趙儀珊轉述祝宜夆所說，即使未來與別的女生結婚仍願意繼續當她的朋友，讓謝依涵當場痛哭。

(中時電子報)