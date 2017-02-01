選冷門感染科 鄭育容抱佛心行醫

高雄榮民總醫院台南分院唯一的感染科醫師鄭育容，受母親篤信佛學影響，選擇鑽研較冷門的感染醫學科；投入職場後，把對抗頑強細菌當作使命，也希望協助民眾對感染症狀的警覺。

「鄭醫師，這病患肺炎已經治療一個星期了，還是燒個不停；痰都長出抗藥的鮑氏不動桿菌，還有什麼抗生素可以用嗎？」

高榮台南分院是500床規模的地區醫院，病人病況的複雜度或許還不及醫學中心；但鄭育容每天在院內奔走，與其他醫師會診、和感控護理師討論群聚案件處理，馬不停蹄和頑強細菌對抗的場景經常出現。

鄭育容說，當初選擇走在較冷門的感染醫學科，是受母親篤信佛學影響。佛經上記載的小三災，其中一項瘟疫便與感染科所學息息相關。回顧歷史上造成人類大量死亡的疾病災難，也都是因傳染病所造成。

她說，曾經有名年紀輕輕、身強體健的上班族，因為發燒、喘，到急診就醫檢查發現感染肺炎而入住加護病房；之後，卻又感染了另一波肺炎。攻擊這名病患的細菌，是人稱「加護病房殺手」的「多重抗藥性鮑氏不動桿菌」。經與細菌搏鬥了近3個星期，才順利逃過死亡劫難。

鄭育容指出，像感冒、發燒、傷口發炎、泌尿道感染等病症，都很適合由感染科醫師看診；因為感染科醫師可以適當使用抗生素進行治療，減少細菌產生抗藥性機率。

她說，臨床上常聽到因感染快速帶走生命的遺憾。十多年前來勢洶洶的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）奪取不少人命，相信大家仍然記憶猶新。她一直期許自己藉由落實感染防治與管制，將傳染病的危害降至最低。

高榮台南分院院長王志龍表示，細菌感染總來得快速無常。個子嬌小但溫柔婉約的鄭育容，平日除了負責住院病人的感染控制外，也要忙於醫院感染防治的教學課程，降低醫護人員被感染的機會，可說是院內的「保命醫師」。1060201

(中央社)