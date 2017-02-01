福和橋結構補強完工 橋下為新休憩點
跨越新店溪聯絡台北市公館與新北市永和區的福和橋已有43年歷史，經結構補強，已達「小震不壞、中震可修、大震不倒」耐震標準，北巿工務局說，橋下空間美化後成民眾新休憩點。
台北市政府工務局新建工程處表示，福和橋是跨越新店溪聯絡台北市公館與新北市永和區，於民國62年10月完工通車，橋長880公尺，寬20公尺；於74年整建後，拓寬為39公尺。
由於76年以前橋梁設計，已不符最新交通部頒「公路橋梁耐震設計規範」的耐震設計性能目標，因此在104年起辦理福和橋耐震補強工程，期許日後地震時，達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震標準，延長橋梁使用壽命。
新工處指出，這個工程除提升橋梁耐震能力外，同時辦理相關設施更新等，主要施作工項為橋墩鋼板包覆補強、橋墩帽梁補強、增設止震塊、防落拉桿、AC全橋刨除重鋪、人行道地磚更新及台北端入城側機車引道拓寬等，工程在今年1月9日完工。
完工後除可提供更安全舒適的車行及人行環境外，機車引道瓶頸處拓寬為雙車道，橋下高灘地空間的復舊及美化也可提供雙北市民更良好的休憩空間。1060201
(中央社)
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