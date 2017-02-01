JOLIN感情世界被看衰？ 命理師：五年內不會嫁

蔡依林在歌壇天后地位無人能動搖 。(圖/本報系資料照)

蔡依林去年和前男友錦榮結束6年感情，不過不受分手影響，她仍全心衝刺歌唱事業以及翻糖蛋糕，但卻有命理師鐵口直斷不看好未來情路，直言5年內不會嫁出去。

根據《壹週刊》報導，命理師艾菲爾分析蔡依林星座，由於金星落在獅子座，不僅自認就是感情中的王，就連對象都要選擇事業能互相匹配，光這點就難上加難，因此斷言5年內不會結婚，也有8成傾向不婚，此外月亮位在天蠍座的她更嚮往自由，不甩「女大當嫁」觀念，今年雖有戀愛運但不會結婚。

另外子玄老師為她抽到權杖王后逆位、聖杯Ace逆位、戀人牌，推測新戀情將出現在八、九月，對象是個浪漫的半圈內人，不過對方可能別有居心，建議蔡依林考核對象要久一點，以免戀情最後又無疾而終。

(中時電子報)