宜蘭舊城維管束 再造河岸景觀

宜蘭縣政府近年來先後在宜蘭市舊城進行「維管束」計畫，都市中原本被覆蓋的水路再經開挖後，重新為舊城增添悠閒綠意。

維基百科解釋，維管束多存在於植物的莖葉中。它相互連接，構成系統，主要作用是為植物體輸導水分、無機鹽和有機養料等。

根據相關史料記載，宜蘭市舊城在日治時期時，城門與城牆被拆除，護城河被改為「八千代川」，垂柳依傍，流繞九芎舊城。約在30多年前，因河面加蓋變成馬路，成為下水道暗渠。

宜蘭縣政府為延續多年來在公共建築上的精神與「以人為本」的精神口碑，近年來委託「田中央工作群」建築師團隊，在市區先後完成數個「維管束」地景計畫，規劃闢建通學綠廊道、拆除圍牆、重開明渠、引河水注入，成為市區新河景。

蘭陽女中學生過去在上學時，茄冬樹因為樹根生長，撐破了狹窄的混凝土人行道，一旦下雨總是積水泥濘，學生們只好冒險改走車道。

在「維管束」計畫實施後，順應自然力量將人行道架高、設置鞦韆，並避開盤根錯節的樹根，除將雨水更平均滲透入土壤中、茄冬樹也宛如重生之外，學子們上課時更增添安全、舒適與綠意。

宜蘭光復國小旁河道雖不是護城河原址，但長180公尺、寬約5公尺的「新」護城河現在處處綠意盎然，微風吹拂兩岸垂柳搖曳、野薑花飄香，還有鞦韆，一座仿古石橋跨過潺潺流水，為城市打開了一條河。

外界稱讚這條河是「宜蘭版的韓國首爾清溪川」，兩者規模雖然差很多，但是在城市造景、滯洪與降溫的功能上，卻是相同。

於蘭城新月廣場附近的一處停車場旁，經過「維管束」計畫，也將被加蓋的護城河重新打開或開挖，出現一條長約110公尺綠意河道與休憩廣場；宜蘭縣消防局和中山國小間的通學小徑，經重新整理並加上美麗燈景與鞦韆後，成為200 公尺長的幽靜步道，吸引情人們散步，又稱「情人步道」，別有風味。

附近的宜蘭酒廠也配合計畫，拆除部分圍牆，除成為觀光工廠之外，也接續光復國小的「新」護城河。

聯合國環境規劃署倡議的「宜居城市競賽」，在國際間享有「綠色奧斯卡」之稱。宜蘭縣「維管束」計畫因將舊城的文化、地理、歷史與居民記憶完美結合，曾在2013年獲得這項競賽的金質獎，且計畫目前仍在持續擴建中。

「水是宜蘭的靈魂」宜蘭市都市的水路就像植物的維管束，它支持都市的運作，改善舊城，也如同植物的輸送組織，豐富了都市生態。1060201

(中央社)