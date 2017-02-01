入夜轉冷 吳德榮：週五大幅回暖

氣象專家吳德榮今天在洩天機教室中表示，今天晚上北台灣下探13、14度，週五（3日）時溫度將會大幅回暖。

今天是大年初五，春節連假最後一天。根據中央氣象局天氣預報，受大陸冷氣團影響，北部及東北部今天氣溫整天較低，中部以北及東北部低溫是攝氏14、15度。

氣象專家吳德榮也在洩天機教室當中貼文指出，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天下午至明天又會有一小股冷空氣加入，今晚、明晨北台灣沿海空曠地區的低溫又會降回13、14度；北台灣再轉冷；其他地區氣溫也會下降、早晚偏涼。

降雨部分，吳德榮說，今天中層水氣逐漸減少、也正在通過，中南部山區仍有零星降雨，迎風面的東半部、北海岸、北部山區也有零星短暫的降雨的機率；各地雲量皆多，其他平地偶爾也有短暫飄雨的現象。

明天迎風面的東半部、北海岸及北部山區仍有局部短暫雨，背風面的西半部則轉為多雲時晴。

吳德榮指出，週五台灣附近轉偏東至東南風，天氣大幅回暖；西半部晴朗穩定、東半部有零星短暫雨。週六(4日)台灣在高空槽前，結構鬆散的中層雲系移入，各地雲量增多，也有零星短暫降雨的機率，山區會比平地明顯一些。

週日(5日)地面鋒面還來不及形成，即已通過台灣；西半部逐漸轉晴，東半部仍有零星短暫雨；北台灣氣溫稍降、略轉涼。

下週一、二(6、7日)台灣位於高空槽後脊前的沉降區，地面則是在大陸高壓範圍內，各地晴朗乾燥，東半部零星短暫雨的機率也很低。白天短波輻射增溫及夜間長波輻射降溫的效應皆很大，日夜溫差擴大、早晚偏涼微冷。1060201

(中央社)