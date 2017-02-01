新自強隧道貫通石 花蓮瑞穗新地景

花東線鐵路電氣化最艱巨的新自強隧道2015年10月貫通，交通部在隧道南口的土地公廟旁擺置一個大貫通石紀念，許多民眾認為會帶來好運，紛紛前往參拜，成為新的觀光地景。

民間傳說貫通石能保佑「招丁旺財、闔家平安」，尤其對久久不孕有靈驗效果，且貫通石取得不易，成為民眾趨之若鶩的生子招財吉祥物。

交通部在隧道南口的大彎土地公廟旁，與土地公廟管理委員會，共同設立貫通石紀念碑，廟前擺置一個碩大的貫通石，取事事順利、好「石」成雙的吉祥寓意。

花東鐵路電氣化中的新自強隧道全長2667公尺，路堤2773公尺，工程全長5440公尺。位於花蓮縣瑞穗站與三民站之間，貫穿舞鶴台地下方，是花東鐵路電氣化花蓮南區施工段最艱巨的工程。

交通部鐵路改建工程局表示，歷經5年4個月才將隧道貫通，由於此區地質極為複雜，舞鶴礫岩、片岩，板岩交錯，更有一段長達300公尺極為惡劣的沉泥層，自2010年6月開挖進洞後，2011年4月遭遇沉泥層，持續的擠壓變形，致使進度嚴重受阻，在最艱困的2011年一整年只開挖前進22.8公尺。

施工團隊在「沒有打不通的隧道，只有不會打隧道的人」的使命感驅使下，日夜打拚，終於2015年10月貫通，成為台灣隧道工程史上重大的突破與成就。1060201

(中央社)