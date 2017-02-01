川普提名49歲大法官 最高法院傾向保守

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我要評比

美國總統川普今天宣布，提名49歲的聯邦上訴法院法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）出任最高法院大法官。

路透社報導，川普提名保守派法官戈蘇奇填補懸缺近1年的最高法院空缺，此舉將使最高法院恢復保守派為多數。

戈蘇奇是美國超過25年來，最年輕的最高法院大法官提名人選。1060201

(中央社)