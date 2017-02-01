春節遊日月潭 搭電動船騎單車環湖

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搭乘電動船遊湖、騎自行車環潭，是玩日月潭最熱門行程，新式電動船提供多樣娛樂硬體，騎單車遊湖濱則可貼近自然林蔭。

春節出遊，日月潭是南投縣熱門景點之一，來日月潭旅遊，少不了搭乘遊艇環湖，或是租自行車遨遊入選全球十大最美之一的自行車道。交通部觀光局日月潭國家風景區管理處改建水社碼頭到雲品溫泉酒店的自行車道，日前啟用，成為最受歡迎路段，豔陽高照時，湖面波光粼粼，遠眺遊艇穿梭，美不勝收。

日月潭國家風景區管理處表示，為串聯水社、九龍口、雲品飯店等環湖知名景點，持續推廣自行車環潭旅遊行程，並建構友善環境設施，民國104年底起，陸續改建水社經九龍口到雲品飯店的步道，成為自行車道，全長約2.3公里。

日月潭管理處表示，自行車道在九龍口區域，規劃長度118公尺、寬度16公尺的寬廣水岸觀景平台，可供遊客賞景、休憩，廣場設計為劇場式台階，可做為小型表演場地、團體拍照。

廣場周邊布置象徵「九龍」的9顆巨石及「日月潭」文字落款，象徵「九龍搶珠」的絕妙風水與日月潭風景；平台最外緣強化親水體驗，可貼近感受水氣清涼及波濤。

搭乘遊艇環湖也是玩日月潭推薦行程。為推動低碳旅遊智慧觀光亮點政策，政府補助日月潭船舶轉型為「電動船」，寧靜、舒適的搭乘體驗，讓許多搭過的遊客屢屢稱讚，目前累計18艘電動船營運，今年樂觀預計將再有6艘電動船下水，24艘船估計可占總體25%運量。

日月潭船舶市場也從傳統運輸功能，轉型為觀光功能，因此船體內部硬體設備不斷升級，業者也提供餐飲等服務，近年新造的電動船多配備KTV、吧檯、用餐區，營造低調奢華的個人空間。

日管處表示，船主也期盼進一步投入夜間營運市場，透過優質多元服務，如聚餐、品茗、下午茶、求婚派對、婚紗攝影、生日派對、教育訓練等，擺脫傳統削價競爭的紅海市場，共同擴大市場商機。

日管處強調，電動船將是日月潭主流，也是推動綠能運具最佳代表，未來仍秉持鼓勵汰換柴油船，積極輔導電動船多元營運原則，以全面電動化、綠能化為目標，呈現台灣最美的永續發展風景區。1060201

(中央社)