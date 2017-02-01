鼓勵養校犬校貓 北市每隻補助3萬元

校犬貓專題台北市教育局說，為鼓勵各級學校在校園內照養校犬或校貓，105學年度推出「生命教育試辦計畫」，各級學校若認養流浪犬貓，或已有校犬貓，皆可申請每隻每年新台幣3萬元的補助。

台北市去年遭立委吳思瑤點名，只有7所學校飼養校犬貓，是6都中最少的。台北市人力、物力最多，沒道理淪為最後一名，校園應認養校犬貓，讓孩子體驗生命教育。

北市教育局中教科科長鍾德馨表示，教育局已注意到此問題，為了推廣校園生命教育，鼓勵學校領養流浪犬貓成為校犬或校貓，105學年度起推出「推廣台北市各級學校認養流浪犬貓暨生命教育試辦計畫」。

鍾德馨表示，該計畫由教育局與動物保護處合作，協助學校認養流浪犬貓，動保處提供植入晶片、免費絕育、每年提供免費注射狂犬病疫苗、寄生蟲藥物等服務；教育局並在105年9月和10月各舉辦一場教師研習，示範校園犬貓的執行方式與經驗分享等。

鍾德馨說，教育局也在106年編列預算，原則上提供每隻校犬或校貓每年3萬元的補助，用於採購飼料、鐵籠、就醫等，若動物年老或是有特殊醫療需求，可實報實銷，不設上限；若校內已有飼養流浪犬貓，也可申請補助。

不過，鍾德馨說，其實也有學校實際上有飼養校犬或校貓，但因校內有反彈聲音，或擔心家長反對，而低調飼養，不願向教育局申報。

他說，試辦計畫推出後，已有3校提出飼養校犬或校貓的補助申請，北市共合計有10校、15隻校犬貓。若試辦計畫能帶動觀念改善，相信後續會有更多學校投入，或願意讓「黑戶」曝光。1060201

(中央社)