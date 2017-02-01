唐鳳任政委 父親：超過100分

我要評比

行政院政務委員唐鳳上任已4個月，唐鳳父親唐光華說，唐鳳從小做事都很全力以赴，也很專心，給唐鳳超過100分高分。

唐鳳從去年10月1日上任，中華民國自主學習促進會理事長唐光華接受中央通訊社專訪表示，唐鳳做任何事都是全力以赴，他給唐鳳超過100分，除唐鳳認真態度，政府支持改革與開放政府政策也很關鍵。

唐光華說，其實第一時間聽到唐鳳接到行政院長林全邀請時，是持保留態度，還要唐鳳再考慮考慮。

「沒有答應蠻自私的」，唐光華表示，一開始持保留態度的確是因認為政治很複雜，也不想小孩進內閣受傷，也擔心唐鳳會受挫折。

不過，唐光華說，後來想到台灣民主自由很珍貴，「國家興亡匹夫有責」，才又主動致電唐鳳說，如果林全是真心想借助唐鳳專業，就答應吧。相信唐鳳也徵詢過很多朋友意見後，才決定接受。

唐光華笑說，這幾個月證明，讓唐鳳幫國家做有點貢獻的事是對的，透過科技讓政府可更透明。

唐光華也建議現在的父母應要多傾聽孩子想法與支持他們想做的事。

他說，過去唐鳳告訴他不想進高中時，第一時間很難接受，但當他與唐鳳談過後，被唐鳳說服學校不能給她想學的資訊後，轉而支持，才有現在的唐鳳。

唐光華表示，如果當初逼唐鳳到學校，現在唐鳳的路就會不一樣，父母應支持小孩跟父母期待不同的想法。1060201

(中央社)