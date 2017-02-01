華航:張忠謀行走自如 一切如常

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中華航空公司檀香山分公司總經理黃達方今天表示，台積電董事長張忠謀就像一般旅客行走自如，搭乘華航班機離開夏威夷返台，一切如常。

黃達方接受電話訪問時表示，張忠謀抵達機場候機，由華航駐檀香山同仁引導至貴賓室休息，並與他們寒暄話家常，有關他的受傷傳聞則不願多談。

黃達方指出，張忠謀在貴賓室停留大約30分鐘，行走自如一切如常，完全不需任何人攙扶，行動就像一般旅客，只是眼角部位有個不太明顯，分不出是斑點或擦傷的痕跡。

黃達方說，張忠謀登機前並沒有提出任何額外協助的要求，由夫人張淑芬與助理陪同搭機返台。1060201

(中央社)