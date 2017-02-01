春節假期尾聲 午後國道將湧北返車潮

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春節假期近尾聲，今天上午9時30分，國道全線順暢，高公局預估，今天午後將出現收假車潮，國1西螺至埔鹽系統、國5頭城到南港都可能塞車。

今天是春節連假第6天，明天就是開工日，不少民眾都趁著今天要收假北返，準備回到工作崗位，根據高公局即時路況資訊系統，截至上午9時30分，國道一片綠油油，時速可達80公里，國5時速也可達60公里以上。

高公局預估，今天午後將出現北返車潮，國1北向西螺至埔鹽系統、國3北向竹山至南投服務區、沙鹿至中港系統及國5北向頭城至南港系統等路段，可能出現較壅塞狀況。

高公局提醒，今天下午3時至晚間8時國5北向蘇澳至頭城等路段將實施高乘載管制，提醒用路人盡量改道行駛，或及早上路，避免塞車。1060201

(中央社)