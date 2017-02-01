不習慣台灣直排書 陸民眾：老是看錯行

兩岸的書寫系統差異，除了表現在繁體字和簡體字的不同，還有出版品橫排與直排的差異。有大陸民眾表示，看直排書得用紙遮擋還沒讀的部分，「免得看錯行」。

台灣出版發達，特別是有一些大陸無法出版的書籍，受到大陸讀書人的歡迎。常拜託朋友從台灣買書的孫先生告訴中央社記者，繁體字看多了不是問題，但讀直排書還是沒那麼習慣，會邊讀邊拿張紙在旁遮著。

直排書不是台灣獨有，日本也是如此。追本溯源，中國的古籍就是直排的。1950年代，大陸開始推動簡體字，如今，出版品幾乎都是橫排。

早在1929年，中共黨員瞿秋白、吳玉章等人就和蘇聯漢學家研究「拉丁化漢字」，中共已故領導人毛澤東當時也對「新文字運動」表示大力支持，甚至向時任蘇聯領導人史達林請益中國文字該如何改革。最終，方塊字並沒有變成拼音字母，但很快就改成了橫排書寫。

在大陸討論網站「知乎」上，有個主題是「日版kindle文字仍然是豎著的，想知道長期閱讀豎版書的體驗是什麼樣的？」

有網友說，看直排書受不了，「直接橫過來看反而看得更快」，也有人說，讀直排書「有利於頸椎活動」。

有大陸網友說，其實只要每一行字的行距夠，不會有看錯行的問題，讀習慣就好了。直排書配上繁體字，感覺更有「韻味」。

出版品選擇直排或橫排，可能說明了這本書的內容屬性。台灣的資深編輯傅月庵告訴中央社記者，方塊字本來適合直排閱讀，但受到西風東漸影響，出現橫排。就編輯考量，文學書一般還是會採用直排，如果英文和數字多，則會用橫排。

曾任大陸生活月刊編輯的夏楠也說，她在製作一本講日本茶的別冊時，因為要呈現整體日式的氛圍，雖是簡體字仍採用直排。

除了文字的走向，注音與拼音也是兩岸大不同。30歲的葉小姐第一次在台灣電影裡看到電腦鍵盤上的注音符號，一時間還以為是日文字。對於這套系統，她說非常陌生。

注音與漢語拼音都只是幫助閱讀的工具，看得懂繁簡體字的人不一定會感受到它們的存在。不過，在中國大陸生活，會使用漢語拼音仍方便很多，否則在書店使用查書系統時，會需要店員幫忙。1060201

(中央社)