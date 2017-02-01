鼓勵大專生 富邦設立UBA英檢獎金
「富邦」這兩個字近來在體育界相當熱門，除了籃球隊，去年進軍職棒，也冠名贊助大專籃球聯賽（UBA）。富邦人壽表示，為鼓勵UBA學生精進英語，因此贊助設立獎學金。
富邦人壽指出，越來越多體育績優選手在年輕時選擇旅外發展，勇敢追逐「美」夢，但成功在國外站穩腳步者鳳毛麟角，多數學子鎩羽而歸，並不是技不如人，而是因為語言的隔閡，無法融入國外訓練環境。
因此，富邦人壽贊助設立「富邦人壽UBA英檢獎學金」，鼓勵本年度曾登錄在UBA公開一級球員名單的本國學生，精進英文能力，並報名參加如全民英檢、多益或托福等檢定考試。
凡取得證書且成績符合獎助標準，就可申請英檢獎學金補助，最高可以獲得新台幣5000元，預計嘉惠百名以上學生。
富邦人壽總經理陳俊伴表示，「將教育融入在籃球之中是我們最希望提升的核心價值。」這次鼓勵UBA參賽球員報名英語檢定，希望球員能夠內外兼具、動靜皆宜，為台灣籃壇注入正向新力量。1060201
(中央社)
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