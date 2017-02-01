不老港姐吳婉芳曬少女肌 49歲貴婦粉嫩動人

吳婉芳保養得宜，肌膚白皙、凍齡，模樣猶如少女。（圖／取材自東網）

「不老港姐」吳婉芳曾獲得香港小姐競選亞軍、最上鏡小姐及才華小姐三料得主，在演藝圈曾橫跨戲劇、唱片，不過吳婉芳與香港商人胡家驊結婚後，淡出演藝圈，近日吳婉芳與丈夫現身馬場，許久不見的吳婉芳保養得宜，肌膚白皙、凍齡，模樣猶如少女。

49歲的吳婉芳大年初三與胡家驊出席賽馬場活動，吳婉芳一現身就成為媒體焦點，吳婉芳保養得宜，肌膚白皙，49歲的她還擁有水嫩少女肌，肌膚Q嫩，凍齡模樣根本看不出已逼近50歲大關。

(中時電子報)