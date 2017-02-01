差點溺死在馬桶 嘟嘟變身療癒校貓
校犬貓專題不少學校選擇在校內養校狗，駐守校舍也陪伴學生。不過台北市溪山國小養的卻是喵星人「嘟嘟」，牠曾差點一度溺死在校內的馬桶裡，被學生救起後，就此成為超療癒的校貓。
溪山國小校貓「嘟嘟」，曾是台北市唯一的一隻校貓，在其他學校多選擇認養校狗時，顯得相當特別，直到去年才開始有其他學校跟進養校貓。
「嘟嘟」是一隻白底棕色斑紋的公貓，成為校貓的歷程也十分傳奇。
負責照養「嘟嘟」的溪山國小教師陳柏中說，大約12、13年前，學生在廁所的坐式馬桶中，看到一隻已經不動的小貓咪，推測是流浪貓在校內生的小貓，為了喝水而不慎摔落。
陳柏中說，學生原本以為牠已溺死，就打撈出來，沒想到撈出來後發現牠還活著，看了醫生後沒有大礙，就順其自然的校內養了下去，並取名「嘟嘟」。
他說，「嘟嘟」平常在校內閒晃，最喜歡待在飲水機上打盹，碎紙袋、鞋櫃跟紙箱也都是牠的小天地。「嘟嘟」個性十分親人，常常跟學生一起玩，要摸要抱都沒問題，相當療癒，許多學生畢業後還會回來探望「嘟嘟」。
陳柏中表示，雖然「嘟嘟」主要是他在負責照料，飼料、結紮跟打預防針等開銷，都是他自掏腰包，但是學生也會幫「嘟嘟」洗澡，分擔照顧的責任，他放假時則由校內留守人員照料。
他說，學生家長也都很支持學校有校貓，因為不少人家裡無法養寵物，有「嘟嘟」在，學生在學校就有機會跟動物接觸。
另外，北市至善國中去年也有學生發現流浪貓在校內生了小貓，現在由教師白碧瑩照顧餵養，希望也能「收編」性情溫馴的貓成為校貓。
白碧瑩說，若校貓跟學生建立關係，會有心靈安撫的功能，另一方面，也能藉此進行生命教育。1060201
(中央社)
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