天氣冷 民眾在公園散步運動

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受大陸冷氣團影響，台灣北部及東北部氣溫整天較低，穿著保暖衣物的民眾把握最後一天春節假期，到公園散步運動。（劉宗龍攝）

受大陸冷氣團影響，台灣北部及東北部氣溫整天較低，穿著保暖衣物的民眾把握最後一天春節假期，到公園散步運動。（劉宗龍攝）

受大陸冷氣團影響，台灣北部及東北部氣溫整天較低，穿著保暖衣物的民眾把握最後一天春節假期，到公園散步運動。（劉宗龍攝）

受大陸冷氣團影響，台灣北部及東北部氣溫整天較低，穿著保暖衣物的民眾把握最後一天春節假期，到公園散步運動。

(中時)