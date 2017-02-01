CNN洛杉磯大樓外 歹徒隨機傷人

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洛杉磯市警局今天證實，CNN位於洛杉磯好萊塢大樓外的日落大道一帶，下午有歹徒隨機行兇見人就砍，造成3人受傷，員警隨後開槍擊斃凶嫌。

洛杉磯警方指出，大約下午2時許接獲通報，在艾佛大街（Ivar Avenue）與日落大道（Sunset Boulevard）的轉角處有歹徒傷人。

因事發地點靠近CNN洛杉磯大樓，目擊現場情況的CNN記者芮斯頓（Maeve Reston），在個人推特（Twitter）貼文說，行兇者是名男性，他在日落大道奔跑、見人就捅。

洛杉磯警方則指出，嫌犯最後進入速食連鎖店行兇，警方團團包圍這家速食店，並開槍擊斃凶嫌。1060201

(中央社)