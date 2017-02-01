春遊台灣燈會 雙鐵到雲林

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台灣燈會在雲林即將盛大展出，賞遊行程可安排一日遊、兩天一夜，也可搭雙鐵，今天要介紹雙鐵之旅的「文青悠遊趣」、「燈會雙享趣」和「城香慢步趣」。

台灣燈會在雲林的2大燈區與展期，分別是虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日；雲林首次舉辦燈會，推出歷年展場面積最大的50公頃，並首創新住民燈區，展現多元文化。

雲林縣政府結合中部縣市，打造由台中清泉崗機場「中進中出」的旅遊新潮線，加上便捷的台鐵、高鐵，帶引觀光客暢遊台灣燈會及中台灣。

雙鐵之旅，分別為虎尾、斗六、北港、土庫的「文青悠遊趣」；虎尾和北港的「燈會雙享趣」；斗南、斗六、北港、西螺、虎尾的「城香慢步趣」。

「文青悠遊趣」在深度旅遊中，帶引體驗文化與藝術、挖掘雲林在地之美，第一天搭高鐵抵達虎尾，轉乘接駁車到斗六，參觀太平老街、行啟紀念館，接著轉搭公車乘風到北港，品嚐特色美食；下午走訪北港春生活博物館，晚餐後悠遊北港燈區，夜宿當地。

第二天在品嚐民宿早餐後，邁開行腳參觀北港工藝坊、甕牆、振興戲院；轉搭台灣好行公車到土庫老街自由午餐；下午走訪土庫的觀光工廠後，轉往參觀「虎尾三寶」故事館、布袋戲館與合同廳舍，再到蛋糕毛巾咖啡館，晚間觀賞虎尾燈區並晚餐後，搭高鐵返家。

「燈會雙享趣」的北港、虎尾燈區一次滿足，從高鐵嘉義站到北港，到朝天宮參拜、走訪中山路老街商圈的工藝坊、媽祖景觀公園、觀光大橋、天空之橋；午餐品嚐北港小吃後，參觀生活博物館、「虎尾三寶」故事館、布袋戲館與合同廳舍，逛逛休閒農場、生機廚房及虎尾燈區後，搭乘高鐵返家。

「城香慢步趣」的台鐵路線，串起台鐵斗南車站旁的他里霧文化園區，第一天悠遊美學、電影、繪本、漫畫各館，午餐品嚐地方小吃後，搭乘台鐵區間車到斗六，賞遊太平老街、雲中街文創聚落、行啟館、三三文創聚落。

搭公車乘風到北港，參觀朝天宮、中山路老街商圈，晚餐品嚐地方美味小吃，參觀北港燈區，夜宿當地。第二天參觀北港工藝坊、甕牆等地後，再度搭車乘風到西螺，走訪延平老街、西螺大橋，午餐品嚐東市場內特色小吃，下午參訪醬油觀光工廠。

行程轉往「虎尾三寶」故事館、布袋戲館、合同廳舍，晚餐品嚐虎尾小吃後，前進虎尾燈區觀賞，再度徜徉燦爛燈花，然後滿載回憶搭接駁車到台鐵斗六車站返家。1060201

(中央社)