北市：計程車春節加成 深夜結束
春節假期即將結束，台北市公共運輸處今天說，2日凌晨起，停止計程車春節加成，恢復原價；且北市有近9成計程車已全面更換新表，乘客可依計費表跳表金額支付車資。
公運處表示，為體恤計程車在新春過年期間辛勞，今年北市計程車春節加成運價，每趟加收20元，從1月23日至2月1日深夜12時止。
公運處說，因計程車已全面換新表，乘客請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人也應使用新式計費表向乘客收費，不得額外加收，經統計，設籍北市的計程車有近9成已更換新表。
公運處表示，民眾搭小黃下車前，可向駕駛索取乘車證明，如春節期間，民眾遇到駕駛人有超收車資或拒載等狀況，可向公運處或警察機關檢舉，或打1999專線申訴。1060201
(中央社)
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