NBA》公牛交易巴特勒？ 綠衫軍是潛在買家

美媒指出，公牛有意將吉米巴特勒交易出去，塞爾提克有可能是最大受益者。(美聯社資料照)

根據《芝加哥論壇報》指出，隨著交易截止日即將到來，公牛有意將吉米巴特勒送走，而「綠衫軍」塞爾提克將是最大的潛在買家。

其實早在去年的交易截止日前公牛就曾與塞爾提克針對吉米巴特勒的互換擺在檯面上，但最後無疾而終，然而眾人皆相信公牛如果打算重整的話，吉米巴特勒將是他們手中最大籌碼，而塞爾提克也打算用克勞德、斯馬特以及首輪選秀權來交換巴特勒，達成雙贏局面。

巴特勒目前與公牛還有3年合約，未來年薪皆在1900萬美元左右，以他本季場均24.7分、6.6籃板、4.7助攻、1.8抄截，對塞爾提克有著絕對的吸引力，倘若能讓巴特勒順利加盟，綠衫軍的戰力可望提升一個檔次，甚至可以威脅到騎士，進而稱霸東區。

但是，這樁交易案對吉米巴特勒卻不是好消息，一旦被交易出去，他就不能在2018年夏天更換新的合約，獲得一張2.3億美元的頂級超大合約。

(中時電子報)