農民太陽下工作 罹皮膚癌機率高
台東農民長期在太陽下耕作，大多沒防曬觀念。台東馬偕醫院提醒，陽光中紫外線是致癌最大因子，長期曝曬不僅造成皮膚老化、鬆弛，甚至造成皮膚癌。
台東馬偕醫院皮膚科醫師王研人表示，台東偏鄉地區就醫不便，年輕人口外流，長輩獨居比例高，皮膚癌初期並無徵狀，病患自覺性低，隨著時間病徵部位逐漸明顯，才發現不對勁而就醫。
王研人說，他在台北及台東兩地看診經驗發現，北部皮膚癌患者就醫時，腫瘤以1公分左右或更小的居多；但台東的病患就醫時，腫瘤通常已經2、3公分大，甚至遇過如小籠包一般大小。此外，台東農民長期曝曬在太陽下，罹皮膚癌機率高。
王研人表示，透過莫氏顯微外科手術，及皮瓣重建手術，可保留最多的正常組織，又能將腫瘤切除乾淨，治癒率達9成以上。
王研人指出，莫氏 (Mohs)顯微外科手術最大優點是可以完整地檢視所有的腫瘤邊界，把腫瘤切除乾淨。因為精準的腫瘤邊界控制，小的傷口可立刻簡單縫合，較大的傷口再進行皮瓣修補手術。1060201
(中央社)
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