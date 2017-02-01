MLB》國聯全壘打王卡特 可能改打日職
(11:20更新內文)美媒《FOX運動網》(FOX Sports)今報導，去年美國大聯盟國家聯盟全壘打王卡特(Chris Carter)有可能到日本職棒打球！因經紀人史都華(Dave Stewart)說，卡特正認真考慮這件事，也許很快接受日職球隊的報價。
30歲的卡特，去年效力釀酒人，繳出41轟、94打點；全壘打數和洛磯三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)同為國聯最多。但卡特打擊率只有2成22，出賽160場，苦吞206次三振、獲76保送，只能擔任一壘手與指定打擊。
卡特去年薪水250萬美元，今年若進入薪資仲裁，釀酒人可能得付810萬美元續約，所以去年12月決定將他釋出。釀酒人已找好備胎，以3年1600萬美元，簽下在韓職大殺四方的泰姆斯(Eric Thames)，他近3季都超過37轟，去年還締造亞職前無古人的40轟40盜。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。