MLB》國聯全壘打王卡特 可能改打日職

國聯全壘打王卡特。(美聯社資料照)

(11:20更新內文)美媒《FOX運動網》(FOX Sports)今報導，去年美國大聯盟國家聯盟全壘打王卡特(Chris Carter)有可能到日本職棒打球！因經紀人史都華(Dave Stewart)說，卡特正認真考慮這件事，也許很快接受日職球隊的報價。

30歲的卡特，去年效力釀酒人，繳出41轟、94打點；全壘打數和洛磯三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)同為國聯最多。但卡特打擊率只有2成22，出賽160場，苦吞206次三振、獲76保送，只能擔任一壘手與指定打擊。

卡特去年薪水250萬美元，今年若進入薪資仲裁，釀酒人可能得付810萬美元續約，所以去年12月決定將他釋出。釀酒人已找好備胎，以3年1600萬美元，簽下在韓職大殺四方的泰姆斯(Eric Thames)，他近3季都超過37轟，去年還締造亞職前無古人的40轟40盜。

(中時電子報)