春賞台灣燈會 自行車遊雲林

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台灣燈會在雲林即將盛大展出，賞遊行程可一日遊、二日遊或是雙鐵之旅，今天要介紹喜愛自由自在的車友，來一趟「尋巡覓秘趣」、「山林咖啡趣」和「媽媽料理趣」。

今年台灣燈會與過去不同的是，燈會原鄉的雲林首次舉辦，50公頃展場是歷年之最，首創的新住民燈區展現多元文化；2大燈區及展期，分別是虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。

雲林縣政府結合中部縣市，打造由台中清泉崗機場「中進中出」的旅遊新潮線，帶引觀光客暢遊台灣燈會在雲林及中台灣。

二日遊自行車行程，帶引車友遨遊大半個雲林，城鄉私密景點大公開的「尋巡覓秘趣」，第一天在西螺交流道集合，前往西螺大橋、老街，在東市場午餐品嚐豆菜麵等特色小吃後，轉到佛美故事館、到莿桐看花海、到林內林北卡好社區，晚餐吃排骨、豬腳飯。

第一天晚間上華山、看夜景，住宿當地，享受山林恬靜，第二天在寧靜清晨早餐後，參觀餅藝文化館、觀光酒廠、遊樂世界，傍晚來到虎尾燈區，滿載燈光燦爛後返家。

「山林咖啡趣」第一天就前進古坑樟湖生態國民中小學、草嶺風景區、生態地質國小，隨後轉到華山品味咖啡香，午餐品嚐古坑風味餐，下午參訪華山的咖啡莊園、咖啡大街，夜宿當地。

第二天走訪古坑的觀光酒廠、綠色隧道，午餐到斗六的雲林溪美食廣場品嚐特色小吃，下午到雲中街文創聚落、行啟紀念館、莿桐花海，傍晚到林內，晚間參觀虎尾燈區後返家。

「媽媽料理趣」走進客家村莊，第一天參訪二崙的鐵道文化彩繪村、崙背的牛樂園牧場、褒忠鎮安宮、鄧麗君故居、品味東勢地方小吃、元長花生故事館、水林黃金蝙蝠生態館、彈唱烏克麗麗、體驗黃金地瓜餐，晚間到麥寮夜遊，住宿當地。

第二天參觀麥寮綠能源區，轉到台西看國際彩繪村，午餐品嚐特色小吃，下午到四湖海清宮、體驗黑森林自行車道，前進口湖體驗海中寶，傍晚到北港，參拜朝天宮、漫步中山路老街，晚餐後觀賞北港燈區，滿載燈會的回憶返家。1060201

(中央社)