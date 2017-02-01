印尼綠騎士軍團旋風打造快樂

特派員看世界專欄在雅加達街頭處處可見身穿綠色制服和安全帽的Go-Jek騎士。這股「綠騎士軍團」旋風是由哈佛畢業的納迪姆打造。他的另類KPI指標就是要讓使用者更快樂。

Go-Jek計程摩托車叫車APP的創意來自今年32歲的印尼青年企業家納迪姆（Nadiem Makarim）。這款APP自上線以來，下載次數約達3000萬次，在全印尼有25萬名司機為Go-Jek工作。

光是去年6月，Go-Jek就處理了2千萬筆客戶的預訂服務。

由於印尼交通壅塞嚴重，長久以來，計程摩托車是民眾賴以通勤的交通工具。

過去摩托車司機通常聚集在街角守株待兔，他們有些沒有官方證件，車資由乘客與司機討價還價，有時也會有司機看準乘客趕時間而漫天喊價。

Go-Jek的出現改變了印尼計程摩托車混亂無序的狀態，它引進高科技預訂系統和統一的收費服務標準，招募、訓練自己的騎士，並發放統一的綠色制服、綠色安全帽以及接單的智慧型手機。

乘客在叫車前，APP會顯示出發地到目的地的距離以及估算的費用。Go-Jek每公里計費4000印尼盾（約新台幣9元），公司抽取車資的20%。

Go-Jek目前擁有超過25萬名司機為它工作，不僅在首都雅加達，萬隆、泗水與峇里島等印尼其他地區的用戶也能使用這款APP叫車。

納迪姆的創業靈感來自於他對市場的了解。他與傳統計程摩托車司機聊天時發現，這些司機通常一天工作14小時，但只跑4、5趟車，這意味他們70%到75%的時間未工作，只在等待顧客。

他意識到計程摩托車司機的現狀，決定開發這款APP，更妥善利用計程摩托車這項交通資源。

納迪姆畢業於美國布朗大學、取得哈佛大學商業管理碩士學位，並曾在國際管理顧問公司任職。看準印尼龐大的計程摩托車市場潛力，他放棄原本的管理諮詢顧問工作，為自己的想法冒險一次。

Go-Jek如今在印尼市場獲得巨大成功，市值已達13億美元。

但納迪姆的雄心不止於此，Go-Jek 在原有的基礎上延伸出外送服務，像是 Go-Food、快遞服務Go-Send、電商服務Go-Mart、第三方支付平台Go-Pay，甚至還通過 Go-Massage提供上門美容按摩等服務。

不過，Go-Jek的創業路也充滿坎坷挑戰。

Go-Jek在剛發行之初就因為用戶量過大系統幾近崩潰。且它的競爭對手除了同類型APP的Uber和Grab，還有傳統的計程車營運公司。

今年 3月，雅加達當地就爆發傳統計程車司機和APP叫車司機的暴力衝突事件。納迪姆說，這件事對Go-Jek來說是一個非常大的障礙，但他們還是熬過去了。

他先前接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，Go-Jek得到政府大力支持，他認為只要可以為印尼大部分居民提升他們的生活水準和幸福感，他們最終也會給予Go-Jek支持。

對於印尼市場，納迪姆信心滿滿。他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，他相信印尼能引領東南亞的行動革命，因為社群媒體的發達反映印尼民眾對智慧型手機的需求。

很多人認為在印尼經商很困難，納迪姆反而看到商機。他說，很多企業的問題都是透過科技解決，這是科技公司成長的大好機會。

此外，他信心十足說，搭乘Go-jek讓很多人感覺到是「印尼之光」，這種形象也對公司的發展幫助很大。

雖然擴展企業規模很重要，不過，納迪姆認為，另一種KPI（關鍵績效指標）也很重要，那就是Go-jek的使用者因為Go-jek提供的服務讓他們的生活變得更快樂。1060201

(中央社)