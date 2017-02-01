NBA》單月敗多勝少 騎士真的無動於衷？

騎士隊詹姆斯長年都是酸民攻擊的目標。(美聯社資料照)

對於尋求衛冕的騎士，目前正陷入低潮，單月15戰吞下8敗，這是「詹皇」詹姆斯自從進入NBA第三個球季以來，第一次遭遇此困境，即便詹姆斯疾呼要求球隊補強戰力，甚至與「惡漢」巴克利打起口水戰，但騎士球團似乎仍舊無動於衷。

騎士在1月的8場敗仗分別來自於公牛、爵士、拓荒者、勇士、馬刺、鵜鶘、國王與小牛，其中除了公牛外，其他7敗都是西區球隊，而拓荒者、鵜鶘、國王和小牛更是西區8強外的球隊，而在與強敵勇士之戰中狂輸35分，無疑敲響了騎士一記警鐘。

此外，騎士內部也是傷兵頻傳，不但J.R史密斯與克里斯安德生都已整季報銷，「愛神」洛夫又受傷，陣容面臨崩盤，倘若球團不願在交易截止日前補強戰力的話，季後賽恐怕會遭遇塞爾提克、暴龍、老鷹以及巫師等隊的狙擊。

(中時電子報)