NBA》單月敗多勝少 騎士真的無動於衷？
對於尋求衛冕的騎士，目前正陷入低潮，單月15戰吞下8敗，這是「詹皇」詹姆斯自從進入NBA第三個球季以來，第一次遭遇此困境，即便詹姆斯疾呼要求球隊補強戰力，甚至與「惡漢」巴克利打起口水戰，但騎士球團似乎仍舊無動於衷。
騎士在1月的8場敗仗分別來自於公牛、爵士、拓荒者、勇士、馬刺、鵜鶘、國王與小牛，其中除了公牛外，其他7敗都是西區球隊，而拓荒者、鵜鶘、國王和小牛更是西區8強外的球隊，而在與強敵勇士之戰中狂輸35分，無疑敲響了騎士一記警鐘。
此外，騎士內部也是傷兵頻傳，不但J.R史密斯與克里斯安德生都已整季報銷，「愛神」洛夫又受傷，陣容面臨崩盤，倘若球團不願在交易截止日前補強戰力的話，季後賽恐怕會遭遇塞爾提克、暴龍、老鷹以及巫師等隊的狙擊。
(中時電子報)
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