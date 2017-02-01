收假不想收心 賞櫻採草莓玩雪趁2月
春節假期尾聲，2月還有二二八連假，旅遊平台Klook整理2月國內、外不能錯過景點，武陵農場櫻花季和北海道白雪祭上榜。
二二八連假4天趁早計畫，旅遊體驗平台Klook旅遊體驗師表示，二二八連假適合國內旅遊，如果再請3天假，可連放9天，出國長途旅行也是不錯選擇。
Klook表示，每年1月到2月中旬是台東縣油菜花季，在伯朗大道上騎自行車，可徜徉在田野中，就算是冬天也讓人感到溫暖舒適；台中武陵農場櫻花季則是在2月11日到28日間舉辦，整片櫻花林不輸日本。
冬天是草莓季節，每年1月到5月是苗栗縣大湖鄉草莓季，無論情侶、家人或朋友都非常適合同樂，吃在嘴裡甜在心底。
國外部分，北海道札幌白雪祭2月上旬舉辦，在大道公園等多會場有許多雪雕和冰雕像，今年有近250座大小冰雕，TSUDOME會場、薄野會場還有雪做成的溜滑梯和遊艇等設施，每年吸引近200萬人次造訪。
想體驗愛斯基摩人的冰屋，不妨造訪日本秋田橫手雪洞祭，有400多年歷史，每年2月15日、16日登場，曾被德國建築師布魯諾．陶特讚為是夢中國度，當地人還會準備麻糬、甜酒釀和小點讓人暖身體。
威尼斯嘉年華將在11日到28日舉辦，也稱為威尼斯面具節，是以面具為主軸的慶典。據說西元1162年，人們為紀念戰爭勝利，在聖馬可廣場慶祝跳舞狂歡，到18世紀達最高峰，被稱為是世界3大嘉年華之一。1060201
(中央社)
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