校犬也有鐵的紀律 B咖堅守三不

校犬貓專題台北市士林高商有一隻訓練有素的校犬「B咖」，牠嚴守鐵的紀律，包括不亂吠叫、不主動跟學生玩、不進教室等「三不」，只在指定區域活動，還會趕走流浪狗，堪稱士商門神。

士林高商養校狗已有10幾年的歷史，因經驗豐富，台北市教育局日前推動生命教育，也由士林高商擔任示範學校，並舉辦針對教師的校犬研習營。

負責訓練照養犬隻的士商教師董華明表示，學校內有校犬，多少有些家長會有疑慮，擔心環境衛生或是安全等問題，但其實只要好好教狗，讓校犬守規矩，並教導學生正確的互動方式，經過他說明，家長都可以接受。

董華明說，像現在士商的校犬「B咖」，是104年底收養的流浪狗，目前3歲多，是白底黑色斑點的公犬，每隔1到2週洗澡，定期投藥、打預防針。牠在校內有固定的活動範圍，絕不會進教室區域，若沒有經過允許，也不會進入操場，以免打擾到教學。

董華明也教導「B咖」與學生的相處方式，例如學生若沒有低身下來與牠互動，「B咖」不會主動去靠近學生討摸討抱，以免嚇到怕狗的學生；但若學生做出彎身要跟牠玩的動作，「B咖」則會很開心的與學生玩耍。

董華明表示，學校養校犬好處多多，可以能營造友善動物的學習環境，他還曾有學生因「B咖」找到人生目標。這名學生因為很喜歡「B咖」，會主動來幫忙照顧、洗澡，甚至進一步希望將來能成為寵物美容師，因此決定畢業後去學習相關課程。

另外，董華明說，養校狗最大的好處，是因為狗有領地性，有「B咖」在，流浪狗就不敢進來校園，有穩定的犬隻在校內，等於避免有攻擊性的犬隻造成安全問題。

不過他也指出，養校犬需要有一位教師主責照顧與訓練，像他就是全年無休都會到校照顧「B咖」，校內另有幾隻中途的流浪狗，也是他在照顧。若學校沒有熱心的愛狗人士，的確學校會對認養校犬缺乏誘因。

董華明說，他認為若要推廣學校認養校犬，應建立一個「區域聯盟」制度，例如在台北市東、南、西、北區各選定一所校犬中心學校，可以一起聯合採購飼料、分享教養心得，或是當照顧教師需放假時，協助照料犬隻等。1060201

(中央社)