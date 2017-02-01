陸富商港媒頭版刊聲明 重申不存在綁架
中國大陸富商肖（蕭）建華今天在香港報章刊登聲明，強調自己「不存在被綁架回內地（大陸）的情況」。
蕭建華針對他在港失聯的報導，昨天曾發表4點聲明，這4點聲明今天再度刊登於明報頭版。
聲明的第1點指出，自己正在「國外治療」，待療程結束後，近期將很快與媒體見面；第2點是「本人不存在被綁架回內地（大陸）的情況」。
聲明的第3點是「從未參與任何有損國家利益和政府形象的事情，更未支援任何反對勢力和組織」。
第4點是「本人為加拿大公民，也是香港永久居民，受加拿大領事保護，也受香港法律保護，本人還持有外交護照享有外交保護權」。
海外媒體日前報導，蕭建華1月27日深夜在香港被數十名大陸公安及國安人員拘捕並帶到大陸，引起外界關注大陸公安在港執法的問題。
香港警方昨天就有關報導回應外界查詢時證實，1月28日接獲一宗有關在港的大陸人士的求警協助個案，但當事人的家人其後銷案。
警方經初步調查，證實當事人於1月27日經由香港其中一個出入境管制口岸返回大陸。
香港保安局方面重申，不容許香港以外的執法機構在港執法。
此外，官方香港電台曾報導，蕭建華本身並非香港永久居民，並無香港特別行政區護照；他是因為工作而短暫留港。
網上資料顯示，蕭建華是明天控股的負責人；明天控股成立於1999年，是大陸最早從事股權投資的公司之一，也是大陸投資行業的骨幹力量。1060201
(中央社)
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