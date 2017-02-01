被爆擁50名砲友挨轟 男主持人：為尋求安全感

《雙廚》主持人喬艾爾被爆有過50名砲友。(圖/Soac Liu 索艾克臉書)

TLC旅遊生活頻道節目《雙廚星任務》的主持人喬艾爾，被踢爆私下與螢幕上形象相差甚遠，不僅有女友還到處用軟體約砲，光3年多來有過50名砲友，消息一出震驚所有粉絲。

根據《鏡周刊》報導，喬艾爾鎖定目標便會主動出擊，在與女性進一步談話時，擅用裝可憐和甜言蜜語等招數，不斷強調開餐廳不容易、星途坎坷等訊息，會讓女性同情心泛濫，輕而易舉掉入喬艾爾設下的陷阱，根據估算每個人至少都被喬艾爾借了20萬，人數多到可組成「婦仇者聯盟」，相較之前與女友分手，在臉書寫下文青味十足的懺悔文，如今看起來格外諷刺。

對於醜聞遭踢爆，喬艾爾表示「人生就是會發生難以預料的事情」，他不僅坦言有過不成熟的階段，更不避諱公開由於精神疾病影響，四個月來都在看心理醫生，至於這段期間做出讓女孩子感到受傷的事，或是約砲尋求安全感，都是一個過程絕不會否認。

(中時電子報)