酒壯膽飛車搶婦人 喝太醉犁田被逮捕

邱嫌依搶奪及公共危險罪嫌送辦。（王揚傑翻攝）

昨晚10時30分許，黃姓婦人和先生前往新北市板橋區金門街友人住處拜年兼聚餐，正抵友人住處樓下，31歲邱姓男子騎車從後靠近，伸手強搶黃女側背皮包，但得手後卻重心不穩摔車，當場被黃女和先生壓制，報警逮人。

員警到場聞到邱嫌滿身酒氣，酒測後酒精濃度高達0.76毫克，邱嫌辯稱是不小心勾到婦人背包，並非預謀行搶。但警方檢視調閱監視器，見邱嫌確有伸手行搶動作，偵訊後以搶奪、公共危險罪嫌移送法辦。

(中時)