後備戰士成戰力 專家：考核須嚴謹
國防部今年試行後備戰士，中華戰略學會研究員張競表示，可由立院委請退伍軍士官協助進行評鑑，避免主政機關球員兼裁判，再決定是否要繼續推動。
國防部「後備軍人志願短期入營服役」計畫今年試行1年，規畫招募123人，採每月入營2天、1次演訓7天、全年入營29天為原則，日薪比照志願役現役官兵給與基準發給。軍聞社報導，首梯24位後備戰士日前已在彰化縣後備旅完成報到。
對此，張競指出，體制初期運作順利，並不保證遠程具有成效；所以設定試辦期程，由立法院委請退伍軍士官協助進行效果評鑑，避免主政機關球員兼裁判，如此應可獲得可信結論，然後再決定是否要繼續推動此項政策。
張競表示，此項體制是師法美國，但國情不同，橘越淮而為枳的可能性確實存在。社會大眾應當持平看待此事，多給國防施政單位多些時間與空間，在試辦過程中逐漸調整，才有可能在台灣社會中順利運作。
不過，張競也說，社會大眾其實都知道此等體制，根本上就是替全募兵制補破網與堵漏洞。與其在枝節上白費心血，毋寧好好面對是否該放棄全募兵制，恢復原有徵兵體制。
而台灣軍警戰術研究發展協會理事長吳維國指出，後備戰士師法美國，但美軍後備役在營時間雖比正規部隊少，但訓練量不減，且要求質量，考核非常嚴格，不行就退。因此國軍後備戰士的問題在能否建立與第一線部隊相同的訓練，以及如何考核。
他指出，後備役不可能是即戰力，因為年齡因素且與部隊脫離太久，國防部應該多釋出中長期的計畫內容，還有追蹤近期招募人力的狀況並做評測，到底對部隊戰力是否有幫助。
吳維國說，若國防部只是求人進來，那後備戰士不過就是時間較長、事情稍微多的點、教召，還不如好好想辦法改變及擴充戰鬥單位的訓練，改變領導思維，讓國軍脫胎換骨，增加夠多的志願役士兵。1060201
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。