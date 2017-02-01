後備戰士成戰力 專家：考核須嚴謹

國防部今年試行後備戰士，中華戰略學會研究員張競表示，可由立院委請退伍軍士官協助進行評鑑，避免主政機關球員兼裁判，再決定是否要繼續推動。

國防部「後備軍人志願短期入營服役」計畫今年試行1年，規畫招募123人，採每月入營2天、1次演訓7天、全年入營29天為原則，日薪比照志願役現役官兵給與基準發給。軍聞社報導，首梯24位後備戰士日前已在彰化縣後備旅完成報到。

對此，張競指出，體制初期運作順利，並不保證遠程具有成效；所以設定試辦期程，由立法院委請退伍軍士官協助進行效果評鑑，避免主政機關球員兼裁判，如此應可獲得可信結論，然後再決定是否要繼續推動此項政策。

張競表示，此項體制是師法美國，但國情不同，橘越淮而為枳的可能性確實存在。社會大眾應當持平看待此事，多給國防施政單位多些時間與空間，在試辦過程中逐漸調整，才有可能在台灣社會中順利運作。

不過，張競也說，社會大眾其實都知道此等體制，根本上就是替全募兵制補破網與堵漏洞。與其在枝節上白費心血，毋寧好好面對是否該放棄全募兵制，恢復原有徵兵體制。

而台灣軍警戰術研究發展協會理事長吳維國指出，後備戰士師法美國，但美軍後備役在營時間雖比正規部隊少，但訓練量不減，且要求質量，考核非常嚴格，不行就退。因此國軍後備戰士的問題在能否建立與第一線部隊相同的訓練，以及如何考核。

他指出，後備役不可能是即戰力，因為年齡因素且與部隊脫離太久，國防部應該多釋出中長期的計畫內容，還有追蹤近期招募人力的狀況並做評測，到底對部隊戰力是否有幫助。

吳維國說，若國防部只是求人進來，那後備戰士不過就是時間較長、事情稍微多的點、教召，還不如好好想辦法改變及擴充戰鬥單位的訓練，改變領導思維，讓國軍脫胎換骨，增加夠多的志願役士兵。1060201

(中央社)