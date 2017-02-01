重醫病關係 王志龍行醫30年熱忱不減

高雄榮民總醫院台南分院院長王志龍發現，醫病間互信與經營很重要，也是至今在教學與行政工作繁忙情況下，仍持續門診盼病患得到最好照顧。

「會進入復健科門診的病患，有很多不同病因；有的是脊髓、腦部損傷，有的是車禍，但心理的創傷常比生理的傷病影響來的大」。

王志龍說，30年來遇到許多一開始很「盧」的病患，也遇過無理取鬧的家屬；但將心比心，當自己或家人突然因傷病無法正常行動、甚至自理生活，痛苦與憂慮是必然的。

「人與人之間是平等的，沒有誰大誰小，互相尊重關係才能長久」。一路從住院醫師、主治醫師、科部主任再到現在的院長職務，王志龍從醫30年來一直認為，醫病之間的互信關係很重要。除了婦女之外，一些老長輩特別喜愛掛他的門診，把他看成是鄰家的小孩。

「我的病患從2歲的早療兒童、到百歲的失能患者都有」。王志龍說，有的病患已經持續看了10多年了。每當看到病患及家屬的表情從苦悶，變成綻放笑容的容顏，是最大的成就感。

王志龍表示，其實有一半以上的失能患者，最後的死因並不是因為傷病本身；而是無法承受重大變故帶來的心理壓力，失望之餘選擇自我結束生命。只要聽到這種消息，總有一種椎心之痛。

他說，醫師除了發揮醫療專業，還要學會傾聽，設法以同理心來導引病患走向陽光、正面的方向。否則，每天活在低落的情緒當中，復健成果也會打折扣。

在從高雄榮總復健部主任兼傳統醫學中心主任的職位，調升到台南分院當院長後；王志龍雖然行政業務繁忙，還要顧及在學校的教學工作、及住在北部的家人，但仍維持在高雄總院每週一次的門診。

「病患是一輩子的朋友，有的人就是信任我，我也就不能輕易放下他們」。王志龍說，只要是做自己覺得有價值的事，就不會覺得累了。

王志龍表示，剛到台南分院上任時曾召集所有同仁來一次精神講話，當時他要求所有同仁上班都一定要做到「兩個字」，不少同仁緊張了一下。後來他才說，這兩個字是「快樂」。醫護人員一定要樂在工作，才能把正面的能量帶給病患，這也是他對自己的要求。1060201

(中央社)