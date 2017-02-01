不明原因頭痛多年 原來是鼻竇炎作祟
28歲莊姓男子不明原因頭痛多年，日前他前額劇痛並突然流鼻血，就醫檢查才發現左側有額竇黏液囊腫症狀，他在接受內視鏡手術後終於解決多年頭痛問題。
大里仁愛醫院耳鼻喉科主治醫師張進芳指出，鼻竇是一群圍繞著鼻腔發育而成的空腔，分為上頜竇、篩竇、額竇及蝶竇；充滿著空氣且與鼻腔相通，可以把一些髒東西，例如細菌、病毒，細胞的屍體及分泌物等，經由一定的路徑掃到鼻腔裡。任何發炎、過敏、感染、腫脹造成鼻竇的開囗阻塞就有可能會造成鼻竇炎。
張進芳表示，鼻竇炎的病人常會有鼻塞、流鼻涕、鼻涕倒流、呼吸困難、嗅覺減退、頭痛、咳嗽等症狀，使病人注意力無法集中、記憶力減退及睡眠不足。
另外，由於鼻竇炎的鼻涕倒流，膿液常滯留在鼻腔後部，導致耳咽管的開孔阻塞造成中耳炎。少數但嚴重的鼻竇炎會引起眼睛發炎形成膿瘍，甚至會導致失明。
張進芳說，鼻竇炎需根據病症及病人個人因素來綜合判斷，通常急性鼻竇炎（症狀持續4週以內）的治療一般以抗生素藥物治療為主，慢性鼻竇炎（症狀持續12週以上）藥物治療效果較差，若想要痊癒，則建議接受手術治療。
張進芳說明，目前治療慢性鼻竇炎的主流是微創手術，即所謂的功能性內視鏡鼻竇手術（Functional Endoscopic Sinus Surgery，簡稱FESS），它是利用內視鏡的方式將嚴重病變的組織（例如鼻息肉或黴菌球）去除，並恢復鼻竇開口通暢，使鼻竇內纖毛的功能恢復正常。
此外，功能性內視鏡手術的適應症除了慢性鼻竇炎、急性鼻竇炎併眼或腦部併發症的處理外，前顱底腫瘤、鼻腔內腫瘤切除手術，及腦脊髓液滲漏的修補等手術皆可藉由內視鏡的輔助以微創的方式進行。1060201
(中央社)
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