還沒規劃情人節 飯店業者推一站式服務

飯店業者分析，今年西洋情人節是平日，忙碌上班族可能沒時間準備，住宿和美食通包的一站式服務將最受歡迎。

台北亞都麗緻大飯店分析，今年西洋情人節落在春節後的週間，不少企業忙著辦春酒，許多人正籌備開工後各項事務，來不及準備禮物，禮物、美食全包的服務對民眾來說是最方便也最受歡迎選擇。

亞都麗緻今年在情人節期間推出法式情人節套餐，雙人套餐新台幣3999元，業者也準備訂製小熊做為最浪漫甜蜜見證。

去年開幕的台北松山意舍酒店表示，上班族在下班後品嘗美食欣賞夜景是最加溫的過節方式之一，位在酒店17樓的景觀餐廳推出原木燒烤情人套餐，波士頓龍蝦、牛肩胛菲力搭配紅白酒，有情人可在美食美景美酒相伴下過節。

誠品行旅主打文青風，館內餐廳In Between之間餐廳引用作家張愛玲名言，「人生最大的幸福，是發現自己愛的人正好也愛著自己」，推出相愛之間海陸特選套餐，搭配松菸文創園區綠地和101美景，浪滿指數滿分。

台北君悅酒店今年主打微醺情人節，推出限量法國酩悅粉紅香檳，情侶們就算沒時間到法國，也可透過舌尖到浪漫之都旅行。

情人節就是要給對方最好的，台北文華東方酒店推出頂級住房專案，結合餐飲優惠，每晚雖要價1萬2500元起，但帶最愛的另一半住飯店，享受難得不用打掃、下廚時光，也是增添生活樂趣最好方式。

寒冷冬天就是要泡湯，北投大地溫泉酒店幫情侶們規劃甜蜜半日遊，享受SPA、泡溫泉、下午茶和調酒，雙人6000元有找，旅客不需苦思也可有完美情人節。

同樣結合住宿和餐飲，台北美福大飯店去年一開幕就躍上全台最貴飯店之一，今年情人節期間推出真愛久久專案，不只入住28坪尊爵套房，還可享豐富自助餐和情人晚間套餐。1060201

(中央社)