青菜大陸妹非歧視用語 此妹非彼妹
(中央社記者余曉涵台北1日電) 隨著中國大陸的旅客來台數量增加，開始有人認為青菜大陸妹的用語是否有歧視之嫌。對此，專家表示，此妹非彼妹，並沒有歧視的意思。
青菜大陸妹受到許多人的喜愛，但近年隨著中國大陸旅客來台數量的增加，開始有人認為大陸妹這個用詞是否有歧視的意思。對此，美食作家曹銘宗在自己的著作「蚵仔煎的身世-台灣食物名小考」表示並沒有。
曹銘宗表示，台灣有一種常見的萵苣類蔬菜，台語叫做萵仔菜(e-e-tshai)，因為e跟英文字母的A諧音，加上萵不好寫，有人就寫成「A仔菜」簡稱A菜。而有些地方萵仔菜的台語發音則為me-a-tshai，所以就有人寫成「Me仔菜」、「妹仔菜」。
曹銘宗說，台灣後來從中國大陸引進新品種的萵苣，就被稱為「大陸妹仔菜」，後來就有人戲稱大陸妹。
至於大陸妹這個詞，曹銘宗說，是從香港傳過來的，而在香港本來是中性名詞，顧名思義指的是從中國大陸來的年輕女子，後來約在1970年代，因為許多大陸女子偷渡或假結婚來賣淫，才逐漸變成負面用語。台灣則是透過電影或新聞傳播也漸漸有這種用法。1060201
(中央社)
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