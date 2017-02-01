活動鎖定老中青 趙天麟顛覆傳統選戰

有意投入高雄市長初選的民進黨立委趙天麟說，自己擅長以辦活動來吸引民眾，針對老中青三代，分別有兒童劇、路跑、寶島歌王之夜等，傳統動員不到的民眾都會出現，效果相當好。

2018高雄市長選舉檯面化，趙天麟1月16日公佈春節賀年小物時也透露，已經向高雄市長陳菊報告，有意投入高雄市長初選，「端出牛肉就是我宣布參選的時候」。

趙天麟說，自己最擅長以辦活動的方式，帶動社區民眾，每年都會將兒童劇形塑成「仲夏樂活節」，把優質表演就帶到民眾家門口、公園、社區、學校，可以看這些表演，也能聽他政見發表、談他從政的理念。

趙天麟說，兒童劇是固定的，這本就是他的強項，寶島歌王之夜則是會找較資深歌手，再加上一些現在比較夯的台語歌手，老人家會很喜歡；另外也想把民歌加進來，鎖定五六年級生，還有無雙樂團等，繽紛的結合藝文活動，老中青三代一次網羅。

他笑著說，小朋友是他最大啦啦隊，看完兒童劇後回去都會幫忙拉票，從他擔任議員到現在，有些小孩都已經唸大學，也是最堅貞的支持者，「一不做二不休，這次參與市長初選，就全面性把活動更多元化」。

另外，趙天麟發起「一起跑吧」公益路跑，預計跑遍高雄市38區，目前已經跑完12區，希望上半年能全部跑完。他說，活動初期報名的都是專業跑團，現在有很多一般家庭，扶老攜幼，爸爸媽媽帶著小孩、推嬰兒車。

他表示，一開始辦這些活動，樁腳都不太習慣，是因為過去習慣放話的方式，都切政治面的，但他是切向庶民面的，後來效果相當好，會出來的都是傳統動員不到的一般人，「柴火慢慢燒，到時候閃燃效應起來，效果會很驚人」。1060201

(中央社)