大陸瘋書寫 帶動學繁體字熱

大陸微博近年來吹起一股「手寫熱」，許多大陸網友會在自己的微博上傳手寫詩句、經文與朋友分享，這也帶動大陸民眾學習繁體字的興趣。

在微博上，可以看見許多許多網友分享各類繁體字體，許多屬於書法字體，而民眾抄寫的文字也以新詩與佛經等為主。

有微博網友表示，喜歡繁體字是有原因的，小學之前就開始接觸書法，很多字帖都是繁體字，所以先入為主地喜歡。追究底蘊來說，也是繁體字更顯厚重。

此外，這幾年也開始有許多人在大陸開設繁體字課程，也有大陸網友在網上分享學繁體字的心得。

有大陸網友在社群討論平台知乎上提到，學繁體字並不容易，「是水磨工夫，無非熟能生巧」，最順其自然的方法就是盡量讓自己多看一些古文的書籍，熟記常見字，並可以查閱「辭源」的「繁簡字對照表」。

也有大陸網友在網路上分享教育部的常用國字標準字體筆順學習網，透過學習筆劃、筆順、部首學習繁體字。1060201

(中央社)