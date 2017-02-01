NBA》想要空手套白狼 太陽未免癡心妄想

太陽想要與國王交易考辛斯，但不願用戴文布克和布雷索當作籌碼，被外界譏諷過於癡心妄想。（美聯社資料照）

西區戰績墊底的太陽，正打著如意算盤，想要用兩位非主力球員華倫與艾力克斯連將國王主力中鋒考辛斯交易過來，問題是這樣的交易籌碼未免也太過癡心妄想了吧！

根據《亞利桑那體育》報指出，太陽正與國王積極交涉中，國王確實想要把麻煩人物考辛斯送走，而太陽抓住國王的弱點不願提出合理的籌碼，將戴文布克與布雷索隱藏起來，打算用兩位球員以及未來的選秀權去交易考辛斯。

考辛斯本季場均28.4分、10.6籃板，最近兩季也只有他和鵜鶘的安東尼戴維斯能夠繳出場均24分、10籃板以上的攻守數據，是不可多得的禁區得分悍將。

(中時電子報)